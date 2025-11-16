Anadolu Ajansı (AA) • Erzincan
Erzincan'da müstakil evde yangın: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da müstakil evde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Özetle
Erzincan'da bir müstakil evde çıkan yangında 4 kişilik aile tahliye edildi ve ev kullanılamaz hale geldi.
- Yangın Erzincan Demetevler Mahallesi'ndeki bir evde çıktı.
- Yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Yangın 2'si çocuk 4 kişilik aileyi tehdit etti ancak aile, ekipler tarafından tahliye edildi.
- İtfaiye bir saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü.
- Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Erzincan Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
