Almanya'dan İstanbul'a tatil içinde gelen ve yedikleri yiyeceklerin ardından peş peşe hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin soruşturma sürüyor. Önce 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki kız kardeşi Masal Böcek'in, ardından da anneleri Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirdiği şüpheli zehirlenme olayında, Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemeler sonrası ön otopsi raporu tamamlandı.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi yedikleri yemek sonrası zehirlendi. Anne ve 2 küçük kardeş hayatını kayberken, baba ise entübe edildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden anne ile 2 çocuğun ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Böcek ailesi İstanbul'da

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN ÖN OTOPSİ RAPORU

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

Zehirlenen Böcek ailesi

BÖCEK AİLESİNİN FACİA İLE SONUÇLANAN TATİLİ

Almanya'da yaşayan Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptı. Aile, herhangi bir yerde durmadan Fatih'teki konaklayacakları otele geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Böcek ailesi sabah 10.08'de otelden ayrıldı. Saat 14.20'de Ortaköy sahilinde bir seyyar tezgahtan midye satın aldılar. Ardından saat 14.40'ta bir işletmeye girerek yemek yediler. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, aile bireylerinin ayrıca kokoreç, sucuk ve tantuni tükettiği belirlendi. Aile, 15.17'de restorandan ayrıldı. Daha sonra 18.30'da Fatih'te bir dükkândan lokum aldıkları, 18.43'te otele döndükleri tespit edildi.

12 Kasım'da saat 11.16'da anne ve baba mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle i Hastaneye başvurdu. İkisine "diyare ve gastroenterit" tanısı konuldu. Çocuklar da bulantı ve kusma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi edildi ve aynı gün 15.40'ta taburcu edildi.

13 Kasım'da anne Çiğdem Böcek, saat 02.20'de otel merdivenlerinde 112 Acil ile temas kurdu. Ambulans 02.28'de otele ulaştı ve anne 03.00 sıralarında hastaneye sevk edildi. Aynı dakikalarda 3 yaşındaki Masal odada hareketsiz bulundu. Kardeşi Kadir Muhammet ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası