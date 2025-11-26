UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında futbol dünyasının merakla beklediği Arsenal - Bayern Münih karşılaşması için geri sayım başladı. Arsenal - Bayern Münih maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak belli oldu.

Arsenal Bayern Münih’e karşı son galibiyetini 2015 yılında alırken son karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda istediği sonuçları elde edememişti. Mikel Arteta yönetiminde bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde savunmasıyla ön plana çıkan Londra ekibi, geride kalan 4 maçta hiç gol yemedi. Peki, Arsenal - Bayern Münih maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Emirates Stadyumu’nda oynanacak Arsenal - Bayern Münih maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Arsenal - Bayern Münih maçı Tabii Spor tarafından şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Tabii platformuna abone olması gerekiyor.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kritik mücadelesi Arsenal - Bayern Münih maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11



Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard



Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane

BETÜL TOKKAN

