Buca su kesintisi! İZSU su kesintisi duyurusu yapıldı: 26 Kasım'da İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 26 Kasım tarihine ait planlı su kesintisi programını paylaştı. Kent genelinde özellikle Buca ilçesine yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kesintiden etkilenen bölgelerde "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
İzmir'de bugün de planlı su kesintileri gerçekleşecek. İZSU tarafından açıklanan yeni program beraber vatandaşlar suların saat kaçta geleceği hakkında bilgi sahibi oldu.
İZSU'nun resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, bugün İzmir'in Buca ilçesi başta olmak üzer birçok bölgede su kesintisi yaşanıyor.
26 KASIM BUCA SU KESİNTİSİ
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri'nde bugün planlı su kesintisi gerçekleşiyor. Buca'da su kesintisi 23:00 ile 05:00 arası gerçekleşecektir.
26 KASIM İZSU GÜNCEL SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İlçe
|Mahalle
|Saat Aralığı
|Süre
|Kesinti Nedeni
|Açıklama
|Bornova
|Atatürk
|13:35 – 14:35
|1 saat
|Branşman Arızası
|913 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
|Bornova
|Kazımdirik
|13:35 – 14:35
|1 saat
|Branşman Arızası
|Fevzi Çakmak Caddesi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
|Bornova
|Evka 3
|13:10 – 15:10
|2 saat
|Branşman/Vana Arızası
|127/2 Sokak’ta meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
|Bornova
|İnönü
|12:27 – 14:25
|2 saat
|Branşman Arızası
|753 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı.
|Çiğli
|Balatçık
|10:40 – 13:40
|3 saat
|Ana Boru Arızası
|Anadolu Caddesi – 8790/3 kavşak ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanıyor.
|Çiğli
|Sasalı Merkez
|10:40 – 14:40
|4 saat
|Branşman Arızası
|17 Sokak No:22 önünde branşman arızası; bölgedeki sayaç kapatıldı.
|Foça
|Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
|14:00 – 15:30
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
|Güzelbahçe
|Yelki
|13:05 – 15:05
|2 saat
|Branşman Arızası
|Superonline çalışması sırasında boru patladı; bölge vanası kapatıldı.
|Karabağlar
|Özgür, Uzundere, Yurdöğlu, Yüzbaşı Şerafettin
|13:15 – 15:15
|2 saat
|Ana Boru Arızası
|3885 Sokak içi arıza nedeniyle kesinti uygulanıyor.
|Kemalpaşa
|Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet
|10:51 – 14:00
|3 saat
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.