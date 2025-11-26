İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 26 Kasım tarihine ait planlı su kesintisi programını paylaştı. Kent genelinde özellikle Buca ilçesine yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kesintiden etkilenen bölgelerde "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

İzmir'de bugün de planlı su kesintileri gerçekleşecek. İZSU tarafından açıklanan yeni program beraber vatandaşlar suların saat kaçta geleceği hakkında bilgi sahibi oldu.

İZSU'nun resmi internet adresinden yapılan duyuruya göre, bugün İzmir'in Buca ilçesi başta olmak üzer birçok bölgede su kesintisi yaşanıyor.

Buca su kesintisi! İZSU su kesintisi duyurusu yapıldı: 26 Kasımda İzmirde sular ne zaman gelecek?

26 KASIM BUCA SU KESİNTİSİ

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri'nde bugün planlı su kesintisi gerçekleşiyor. Buca'da su kesintisi 23:00 ile 05:00 arası gerçekleşecektir.

Buca su kesintisi! İZSU su kesintisi duyurusu yapıldı: 26 Kasımda İzmirde sular ne zaman gelecek?

26 KASIM İZSU GÜNCEL SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçe Mahalle Saat Aralığı Süre Kesinti Nedeni Açıklama Bornova Atatürk 13:35 – 14:35 1 saat Branşman Arızası 913 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Bornova Kazımdirik 13:35 – 14:35 1 saat Branşman Arızası Fevzi Çakmak Caddesi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Bornova Evka 3 13:10 – 15:10 2 saat Branşman/Vana Arızası 127/2 Sokak’ta meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Bornova İnönü 12:27 – 14:25 2 saat Branşman Arızası 753 Sokak içi branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatıldı. Çiğli Balatçık 10:40 – 13:40 3 saat Ana Boru Arızası Anadolu Caddesi – 8790/3 kavşak ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanıyor. Çiğli Sasalı Merkez 10:40 – 14:40 4 saat Branşman Arızası 17 Sokak No:22 önünde branşman arızası; bölgedeki sayaç kapatıldı. Foça Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk 14:00 – 15:30 2 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Güzelbahçe Yelki 13:05 – 15:05 2 saat Branşman Arızası Superonline çalışması sırasında boru patladı; bölge vanası kapatıldı. Karabağlar Özgür, Uzundere, Yurdöğlu, Yüzbaşı Şerafettin 13:15 – 15:15 2 saat Ana Boru Arızası 3885 Sokak içi arıza nedeniyle kesinti uygulanıyor. Kemalpaşa Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet 10:51 – 14:00 3 saat Ana Boru Arızası Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası