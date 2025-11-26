Ünlü şarkıcı Tarkan’ın İstanbul’da gerçekleştireceği sekiz konserlik dev serinin biletleri satışa çıkar çıkmaz bitti. Fiyatı 1500 TL’den başlayan ve 12 bin 600 TL’ye kadar çıkan biletlerin tamamının dakikalar içinde tükenmesi karaborsada fiyatların 200 bin TL’ye kadar yükselmesine neden oldu. Öte yandan Tarkan, mütevazılığıyla bilinen kişiliğini kulis isteklerinde de gösterdi. Tarkan’ın konser öncesi talepleri ortaya çıktı.

6 yılın ardından hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tarkan’ın İstanbul konserleri daha başlamadan gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Büyük bir merakla beklenen konserlerin en uygun bilet fiyatı 1500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 12 bin 600 TL olarak belirlenmişti. Tüm biletlerin tükenmesinin ardından karaborsada fiyatların 200 bin TL seviyelerine kadar çıktığı görüldü.

Organizasyonun ekonomik boyutu da dikkat çekici. 16–31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek sekiz konserde toplamda 50 binin üzerinde seyircinin ağırlanması bekleniyor. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre müzik yapımcılarının, “Tarkan bu konseri kendi şirketi üzerinden yapıyor, yani işin patronu. Masraflar çıktıktan sonra kalan payı alacak. Bu da milyonlar eder” yorumunu yaptığı ifade ediliyor.

TOPLAM MALİYET 80 MİLYON TL

Konserlerde sahnede ve sahne arkasında görev yapacak yaklaşık 300 kişilik dev bir ekip bulunacak. Her bir konserin maliyetinin 10 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, sekiz konserlik serinin toplam maliyetinin 80 milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

LOCA BİLETLERİ 200 BİN TL’DEN SATILDI

Tarkan’ın özel talebi doğrultusunda sahnenin alışılmış düzeninden çıkarılıp ‘T’ şeklinde yeniden tasarlanacağı da aktarıldı. Protokol bölümünden konseri izlemek isteyen pek çok ünlü ismin talepleri, Tarkan’ın seyirci önceliği nedeniyle karşılanmadı. Buna rağmen Cem Yılmaz gibi bazı özel misafirlerin konseri en ön bölümden takip edebileceği öğrenildi.

Konserlerin düzenleneceği Volkswagen Arena’daki locaların fiyatlarının 150 bin TL ile 250 bin TL arasında değiştiği, tüm locaların ise satışa açılır açılmaz tükendiği bildirildi.

KULİS İSTEKLERİ ÇOK MÜTEVAZI

Megastar’ın yıllardır bilinen mütevazı tavrı kulis isteklerine de yansıdı. Tarkan'ın sadece papatya çayı, su, yıllardır sahne öncesi ritüeli haline getirdiği mumları ve birkaç havlu talep ettiği, kulisinin sade ve sessiz olmasını özellikle istediği belirtildi. Dans performansını koruyabilmek için konserlere aç çıkmayı tercih eden şarkıcının, konser günlerinde Tarabya’daki evinde değil, konser alanına yakın bir otelde konaklayacağı da öğrenildi.

MELİN ÖZTÜRK

