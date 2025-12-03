CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “A Takımı”na aldığı bazı isimler hakkında İBB iddianamesinde korkunç suçlamalar var. Üstelik bu isimlerin dâhil olduğu rüşvet çarkları itiraflarla da sabit.

HABER MERKEZİ - İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan ve hafta sonu yapılan 39. Olağan Kurultay’da yeniden Parti Meclisi (PM) üyeliğine seçilen Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Baki Aydöner ile Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) yeniden giren Turan Taşkın Özer hakkında, itirafçıların önemli beyanları bulunuyor.

ÖZGÜR KARABAT

İddianamede, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat hakkında; Aziz İhsan Aktaş’tan ‘seçim çalışmalarına destek’ için 5 milyon lira rüşvet aldığı, İETT’de ihale süreçlerine müdahale etme yetkisinin bulunduğu, İBB ve ilçe belediyelerinden ihale alan firmalardan seçim çalışması için para istediği iddiaları yer alıyor.

Karabat’ın yeni dönemde de MYK’da yer alarak İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine devam etmesi bekleniyor.

BURHANETTİN BULUT

Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkında, Beşiktaş iddianamesinde, Aziz İhsan Aktaş’tan Seyhan Belediyesinden alınan ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ile birlikte Tekin’in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar rüşvet aldığı iddiası bulunuyor.

Aktaş, ifadesinde “19 Temmuz 2024’te Ankara’da Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ile bir araya geldik. Seyhan Belediyesinden hak edişlerimizi alabilmemiz için 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ankara’dan 3 farklı şubeden çekilerek, Celal Tekin’e teslim edilen para Burhanettin Bulut ve Celal Tekin arasında paylaşılmış” ifadelerini kullanıyor.

Bulut’un da yeni MYK’da Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edeceği belirtiliyor.

TURAN TAŞKIN ÖZER

İtirafçı olan iş adamı Adem Soytekin iddianamede yer alan ifadesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer’le ilgili şu iddialarda bulunuyor:

"Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş’ten alındığını, Ekrem İmamoğlu’na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. İmamoğlu bana ‘Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer’e emanet ver’ demiştir... Dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınma sürecinde ortaya çıkan “para sayma” görüntülerinin ardından dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaline karşı iş adamlarına 5 milyon TL ve 1,7 milyon liralık bağış makbuzu kestiği iddia edilen Özer’in de yeni dönemde YDK Başkanlığı görevine devam etmesi bekleniyor.

BAKİ AYDÖNER

İBB iddianamesinde, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner hakkında, ihale alan bir firmanın hakkediş ödemesinin yapılması için 50 milyon TL değerindeki iki arsayı rüşvet olarak aldığı iddiası yer alıyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren iş adamı Serbulend Danış, 500 milyon lirayı bulan hakkedişlerini almak için Aydöner’in kendisine “Alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme olmaz” dediğini öne sürüyor.

