Kimlik kontrolü için durdurulan otobüsten onlarca kilo kaçak tütün çıktı
Kayseri'de durdurulan bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün bulundu.
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kimlik kontrolü için durdurulan bir yolcu otobüsünün içerisinden 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusu için bir otobüsü durdurdu.
Ekipler tarafından çay ve tütün tespit köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
