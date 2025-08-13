Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kimlik kontrolü için durdurulan otobüsten onlarca kilo kaçak tütün çıktı

Kayseri'de durdurulan bir yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün bulundu.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kimlik kontrolü için durdurulan bir yolcu otobüsünün içerisinden 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yaptığı yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusu için bir otobüsü durdurdu.

Ekipler tarafından çay ve tütün tespit köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

