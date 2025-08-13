Firari FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Kayseri'de hakkında hüküm verilmiş. FETÖ/PDY üyesi yakalanarak ceza evine gönderildi.

FETÖ/PDY ÜYESİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. (45) yakalandı.

M.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.