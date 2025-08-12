15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Kayseri'de kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Cezaevi firarisi de olduğu ortaya çıkan Ö.B., işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda; hakkında "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silah, mermi satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. (26) yakalandı.
Cezaevi firarisi de olduğu öğrenilen şüpheli, cezaevine teslim edildi.
