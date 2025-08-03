Kayseri'de acı olay: Komşular kokudan rahatsız oldu, yürek burkan gerçek ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDEN CESET ÇIKTI

Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan E.A.'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.