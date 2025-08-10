Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de dehşet evi! Önce karısına sonra kendine yaptı...

Kayseri'de dehşet evi! Önce karısına sonra kendine yaptı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de dehşet evi! Önce karısına sonra kendine yaptı...
3. Sayfa Haberleri

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldüren şahıs, aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

KARISINI KURŞUNA DİZDİ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine öfkeli adam evdeki tabanca ile karısına kurşun yağdırdı. Zanlı daha sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de dehşet evi! Önce karısına sonra kendine yaptı... - 1. Resim

İKİSİ DE CANINDAN OLDU

Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.’yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen can verdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından N.K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnşaatta 'işe geç kaldın' kavgası! İşçileri gece yarısı birbirine girdi
