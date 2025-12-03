Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla …. oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'de kiralara yapılacak zam 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, milyonlarca kiracının merakla beklediği zam hesabı netleşti. Peki aralık ayında kiralara ne kadar zam yapılacak?

ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 35,91 olarak açıklandı. Böylece aralık ayında kiralara en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapılabilecek.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %35,91

Zam bedeli: 3.591 TL

Zamlı kira bedeli: 13.591 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

ESKİ KİRA ZAMLI KİRA 15.000 TL 20.386 TL 20.000 TL 27.182 TL 25.000 TL 33.977 TL 30.000 TL 40.773 TL 35.000 TL 47.568 TL 40.000 TL 54.364 TL 45.000 TL 61.159 TL 50.000 TL 67.955 TL

