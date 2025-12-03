Türkiye Gazetesi
Aralık ayı kira zammı belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aralık ayı kira zammı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla …. oranında zam yapılabilecek. Peki zamlı kiralar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye'de kiralara yapılacak zam 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, milyonlarca kiracının merakla beklediği zam hesabı netleşti. Peki aralık ayında kiralara ne kadar zam yapılacak?
ARALIK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?
Enflasyon kasım ayında yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 35,91 olarak açıklandı. Böylece aralık ayında kiralara en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapılabilecek.
ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %35,91
Zam bedeli: 3.591 TL
Zamlı kira bedeli: 13.591 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
|ESKİ KİRA
|ZAMLI KİRA
|15.000 TL
|20.386 TL
|20.000 TL
|27.182 TL
|25.000 TL
|33.977 TL
|30.000 TL
|40.773 TL
|35.000 TL
|47.568 TL
|40.000 TL
|54.364 TL
|45.000 TL
|61.159 TL
|50.000 TL
|67.955 TL
