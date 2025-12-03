Türkiye Gazetesi
Benzin ya da motorine zam var mı? 3 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler sebebiyle gözler, 3 Aralık Salı günü akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak ediliyor.
Milyonlarca sürücü 3 Aralık 2025 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya başladı.
3 ARALIK BENZİN YA DA MOTORİNE ZAM VAR MI?
Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarında indirim görüldü. Benzinin litre fiyatı 73 kuruş , motorinin litre fiyatı ise 2 lira 11 kuruş aşağı çekilmişti.
3 Aralık 2025 Çarşamba günü ise akaryakıt fiyatları sabit kaldı. Benzin ya da motorin fiyatlarında herhangi bir zam görülmemektedir.
AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 54,37 TL
Motorin fiyatı: 55,03 TL
LPG fiyatı: 27,71 TL
ANADOLU YAKASI:
Benzin fiyatı: 54.22 TL
Motorin fiyatı: 54.88 TL
LPG fiyatı: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 55.23 TL
Motorin fiyatı: 56.06 TL
LPG fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 55.55 TL
Motorin fiyatı: 56.38 TL
LPG fiyatı: 27.53 TL
