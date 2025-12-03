Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler sebebiyle gözler, 3 Aralık Salı günü akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak ediliyor.

Milyonlarca sürücü 3 Aralık 2025 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya başladı.

3 ARALIK BENZİN YA DA MOTORİNE ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatlarında indirim görüldü. Benzinin litre fiyatı 73 kuruş , motorinin litre fiyatı ise 2 lira 11 kuruş aşağı çekilmişti.

3 Aralık 2025 Çarşamba günü ise akaryakıt fiyatları sabit kaldı. Benzin ya da motorin fiyatlarında herhangi bir zam görülmemektedir.

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 54,37 TL

Motorin fiyatı: 55,03 TL

LPG fiyatı: 27,71 TL

ANADOLU YAKASI:

Benzin fiyatı: 54.22 TL

Motorin fiyatı: 54.88 TL

LPG fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 55.23 TL

Motorin fiyatı: 56.06 TL

LPG fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 55.55 TL

Motorin fiyatı: 56.38 TL

LPG fiyatı: 27.53 TL

