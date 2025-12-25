Anadolu Ajansı • Diyarbakır
Diyarbakır'da peynir üretilen tesiste patlama: Yaralılar var
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste, henüz nedeni belli olmayan bir patlama meydana geldi. Patlamada tesisin duvarları çökerken 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
TESİSİN DUVARLARI ÇÖKTÜ
Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü. Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.
Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR