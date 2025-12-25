Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste, henüz nedeni belli olmayan bir patlama meydana geldi. Patlamada tesisin duvarları çökerken 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kırsal Bintaş Mahallesi'nde peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, 112 Acil Sağlık, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da peynir üretilen tesiste patlama: Yaralılar var

TESİSİN DUVARLARI ÇÖKTÜ

Patlamanın etkisiyle duvarlarında çökme meydana gelen tesis, hasar gördü. Ekipler, tesisteki incelemelerini sürdürüyor.

Diyarbakır'da peynir üretilen tesiste patlama: Yaralılar var

Olay yerine gelen Çermik Kaymakamı Adem Karataş, incelemelerde bulundu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası