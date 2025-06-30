Fenerbahçe camiasının tanıdığı isim Sadettin Saran, Saran Holding’in kurucusu, eski milli yüzücüdür. Saran başkanlık yarışında yeniden gündeme gelirken hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Taraftarlar Sadettin Saran ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Sadettin Saran kimdir, Fenerbahçe başkan adayı oldu mu? İşte hayatı ve kariyeri...

Türk spor ve iş dünyasında önemli simalardan biri olan Sadettin Saran, Fenerbahçe'ye başkanlı adayı olmasıyla gündeme geldi.

2024 yılında adaylık sinyali verse de fikir değiştirip geri çekilen Saran, 2025 yılında kulübün yaşadığı sorunları ele alarak başkanlık için yeni adımlar atacağını duyurdu.

SADETTİN SARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde doğdu. 2025 itibarıyla 60 yaşında olan Saran, Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğludur.

4 erkek kardeşi olan Saran'ın çocukluğunun bir dönemi Türkiye’de geçirdi. ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladı. Daha sonra ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu.

Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yaptı, iki yıl “En Değerli Sporcu” seçildi. 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını üstlenerek 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilmektedir.

SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLDU MU?

Sadettin Saran, yaptığı kamuoyu açıklamasında "Fenerbahçe'yi beklenen şampiyonluklara taşıma sorumluluğunu üstlenmek için ilk kongrede adayız" mesajını verdi. Buna göre, Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığına adaydır.

Saran yaptığı açıklamada, ''Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna,

Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir. Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur:

Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim.'' ifadelerini kullandı.