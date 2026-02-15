MKE Ankaragücü - Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç bilgileri açıklandı
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 22, Trendyol 1. Lig'de 25, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta 26, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta maçları devam ediyor. Takvim doğrultusunda MKE Ankaragücü - Batman Petrolspor maçı bugün oynanacak. Peki, MKE Ankaragücü - Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?
Trendyol Lig maçları devam ediyor. TFF 2.Lig beyaz grupta yer alan Batman Petrolspor, Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Ligde üst sıralar hedefini sürdüren MKE Ankaragücü, iç saha avantajını kullanarak puan kaybı yaşamak istemiyor. Konuk ekip Batman Petrolspor A.Ş ise deplasmanda puan kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. İki takım arasında oynanacak mücadele, lig sıralaması açısından kritik önem taşıyor.
MKE ANKARAGÜCÜ BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü, 15 Şubat 2026 tarihinde sahasında Batman Petrolspor A.Ş’yi konuk edecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Mücadele Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR