Münih’te kritik temas: MİT Başkanı Kalın Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü
Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı, kritik bir diplomatik temasa sahne oldu. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, Münih’te bir araya gelerek Türkiye–Irak hattındaki güvenlik işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme 14 Şubat’ta Hüseyin’in ikametgahında gerçekleşti.
TÜRKİYE-IRAK HATTINDA İŞBİRLİĞİ
Temasta Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. İki ülke arasındaki güvenlik ve bölgesel başlıklar masaya yatırıldı.
Taraflar ayrıca Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi.
SURİYE DOSYASI GÜNDEMDE
Görüşmede, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin son durum da ele alındı. İlgili tarafların anlaşma hükümlerini uygulama konusundaki bağlılığından memnuniyet duyulduğu aktarıldı.
Sürecin bölgesel istikrara katkı sağlayacağı ifade edildi.