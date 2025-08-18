Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti

Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti
Şanlıurfa, Halef, Dizi, Serhat, Melek, Yıldız, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da geçen “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciler Halef dizisi yayın tarihini ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı”, aşk, intikam ve aile sırlarının iç içe geçtiği sürükleyici hikayesiyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği, Ercan Uğur’un kaleme aldığı Halef dizisi ne zaman başlıyor? 

HALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin NOW ekranlarında Eylül 2025’te yayınlanması planlanıyor. Çekimleri başlanan dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kulislerde perşembe akşamı yayınlanma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. 

Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti - 1. Resim

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

“Halef: Köklerin Çağrısı”nın başrollerinde İlhan Şen (Serhat), Aybüke Pusat (Melek) ve Biran Damla Yılmaz (Yıldız) yer alıyor. Bunun dışında kadroda; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor. 

Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti - 2. Resim

HALEF DİZİSİ KONUSU NE?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın İstanbul’da kurduğu modern hayatı terk ederek doğduğu şehir Şanlıurfa’ya dönmesiyle başlayan hikayeyi anlatıyor.

Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti - 3. Resim

Serhat, ailesinden gizlice evlendiği Melek’e (Aybüke Pusat) aşık olsa da Urfa’da iki düşman aile arasındaki kan davası nedeniyle Yıldız’la (Biran Damla Yılmaz) imam nikahı yapmaya zorlanıyor. 

Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti - 4. Resim

Duygusal ilişkiler, sadakat ve güç çatışmaları arasında sıkışan Serhat, geçmişin sırlarıyla yüzleşirken konakta ortaya çıkan gerçekler, herkesi derinden sarsıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakan Çakır'ın babası vahşet dolu geceyi anlattı! "Kafanı keseceğiz" diyerek tehdit etmişlerKasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli oldu - HaberlerLeeds United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 belli olduElche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı - HaberlerElche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandıİzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir'de elektrik kesintisi son dakika: Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerKasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu ilk 11: Maçta kimler eksik, kimler sakat?Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışıGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerGüzelbahçe su kesintisi: İZSU listeyi paylaştı! 18 Ağustos İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...