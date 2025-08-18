Halef dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu dikkat çekti

Most Production imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı”, aşk, intikam ve aile sırlarının iç içe geçtiği sürükleyici hikayesiyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği, Ercan Uğur’un kaleme aldığı Halef dizisi ne zaman başlıyor?

HALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin NOW ekranlarında Eylül 2025’te yayınlanması planlanıyor. Çekimleri başlanan dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kulislerde perşembe akşamı yayınlanma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

“Halef: Köklerin Çağrısı”nın başrollerinde İlhan Şen (Serhat), Aybüke Pusat (Melek) ve Biran Damla Yılmaz (Yıldız) yer alıyor. Bunun dışında kadroda; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi isimler yer alıyor.

HALEF DİZİSİ KONUSU NE?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın İstanbul’da kurduğu modern hayatı terk ederek doğduğu şehir Şanlıurfa’ya dönmesiyle başlayan hikayeyi anlatıyor.

Serhat, ailesinden gizlice evlendiği Melek’e (Aybüke Pusat) aşık olsa da Urfa’da iki düşman aile arasındaki kan davası nedeniyle Yıldız’la (Biran Damla Yılmaz) imam nikahı yapmaya zorlanıyor.

Duygusal ilişkiler, sadakat ve güç çatışmaları arasında sıkışan Serhat, geçmişin sırlarıyla yüzleşirken konakta ortaya çıkan gerçekler, herkesi derinden sarsıyor.