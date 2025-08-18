Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışı
18 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları belli oldu. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelirken 18 Ağustos TRT1, Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı merak ediliyor. İşte, bu akşam ekranda olacak dizi ve filmler...

18 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar yayın akışıyla ortaya çıktı. Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV hangi dizi ve filmler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VE FİLMLER VAR?

Kanal D Yayın Akışı:

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Pelesenk Ailesi

01:15 Pelesenk Ailesi

Show TV Yayın Akış:

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler

22:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans

00:15 Organize İşler

Star TV 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem

22:30 Cehennem

00:45 Kral Kaybederse

18 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı:

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"

22:50 Gönül Dağı

01:45 Leyla İle Mecnun

ATV Yayın Akışı:

17:00 Sağ Salim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

NOW TV Yayın Akışı:

16:30 Karagül

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

TV8 Yayın Akışı:

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

