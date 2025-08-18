Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Ağustos TV yayın akışı
18 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları belli oldu. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelirken 18 Ağustos TRT1, Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı merak ediliyor. İşte, bu akşam ekranda olacak dizi ve filmler...
Kanal D Yayın Akışı:
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Pelesenk Ailesi
01:15 Pelesenk Ailesi
Show TV Yayın Akış:
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Bizans Oyunları: Geym of Bizans
00:15 Organize İşler
Star TV
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
00:45 Kral Kaybederse
TRT 1 Yayın Akışı:
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Dünyanın Uzak Ucu"
22:50 Gönül Dağı
01:45 Leyla İle Mecnun
ATV Yayın Akışı:
17:00 Sağ Salim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
NOW TV Yayın Akışı:
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
TV8 Yayın Akışı:
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim