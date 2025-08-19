Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos havale ve EFT sorunu gündemde

Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos havale ve EFT sorunu gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos havale ve EFT sorunu gündemde
Mobil Bankacılık, EFT, Havale, Hata, Sorun, Müşteri Hizmetleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mobil bankacılık müşterileri, 19 Ağustos Salı günü öğleden sonra bankacılık işlemlerinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, mobil uygulama üzerinden para transferlerinin gerçekleştirilemediğini, hesap bakiyelerinin görünmediğini ve müşteri hizmetlerine bağlanmakta zorlandıklarını dile getirdi. Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor merakla araştırılıyor.

Kullanıcıların paylaşımlarına göre birçok Mobil Bankacılık uygulamasında EFT ve havale işlemleri sırasında hata alındığı belirtiliyor. Bazı müşteriler hesaplarında bulunan bakiyeyi göremediklerini söylerken, kimi kullanıcılar da müşteri hizmetleri hattının yoğunluktan dolayı cevap vermediğini ifade ediyor.

MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?

Mobil Bankacılık müşterileri 19 Ağustos Salı günü öğleden sonra bankacılık işlemlerinde erişim sorunları yaşamaya başladı. Birçok kullanıcı ''Mobil Bankacılık çöktü mü?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştiremediklerini paylaştı. Hesap bakiyelerinin görünmediği ve müşteri hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşandığı belirtiliyor.

Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos havale ve EFT sorunu gündemde - 1. Resim

PARA TRANSFERİ NEDEN YAPILMIYOR?

Kullanıcılar EFT ve havale işlemleri sırasında hata aldıklarını dile getiriyor. Sorunun teknik arızadan mı yoksa yoğun işlem yükünden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni okul üniformalarının fiyatı ne kadar, okul forması zorunlu mu? Yeni okul kıyafeti yönetmeliği belli oldu!İran’dan ‘Trump Koridoru’na karşı yeni hamle: Ermenistan’la ikinci köprü anlaşması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FB Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu? - HaberlerFB Benfica maç kadrosu açıklandı! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, ilk 11 belli oldu mu?Rebiülevvel ayı ne zaman 2025? Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili tarihi - HaberlerRebiülevvel ayı ne zaman 2025? Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid Kandili tarihiAnkara su kesintisi 19-20 Ağustos: Kazan, Sincan, Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Çankaya ve Altındağ’da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi 19-20 Ağustos: Kazan, Sincan, Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Çankaya ve Altındağ’da sular ne zaman gelecek?Bursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı? - HaberlerBursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladı - HaberlerBankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladıMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor - HaberlerMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...