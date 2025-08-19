Mobil bankacılık uygulamaları çöktü mü, para transferi neden yapılmıyor? 19 Ağustos havale ve EFT sorunu gündemde

Kullanıcıların paylaşımlarına göre birçok Mobil Bankacılık uygulamasında EFT ve havale işlemleri sırasında hata alındığı belirtiliyor. Bazı müşteriler hesaplarında bulunan bakiyeyi göremediklerini söylerken, kimi kullanıcılar da müşteri hizmetleri hattının yoğunluktan dolayı cevap vermediğini ifade ediyor.

MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?

Mobil Bankacılık müşterileri 19 Ağustos Salı günü öğleden sonra bankacılık işlemlerinde erişim sorunları yaşamaya başladı. Birçok kullanıcı ''Mobil Bankacılık çöktü mü?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştiremediklerini paylaştı. Hesap bakiyelerinin görünmediği ve müşteri hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşandığı belirtiliyor.

PARA TRANSFERİ NEDEN YAPILMIYOR?

Kullanıcılar EFT ve havale işlemleri sırasında hata aldıklarını dile getiriyor. Sorunun teknik arızadan mı yoksa yoğun işlem yükünden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.