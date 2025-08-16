Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu

Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu
Instagram, Hikaye, İnstagram Çöktü, Türkiye, Dünya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram erişim sorunu ve hikayeler yüklenmiyor konusu 16 Ağustos'ta gündeme geliyor. Türkiye ve dünyada genelinde milyonlarca kullanıcısı olan 'Instagram çöktü mü son dakika' gelişmeleri yakından takip edilirken 'Instagram hikayeler neden yüklenmiyor' sorusu hız kazandı. Kullanıcılar tarafından birçok hata raporu kaydedildi. İşte, 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu..

Instagram çöktü mü son dakika? araştırılıyor. 16-17 Ağustos Instagram hikaye yüklenmiyor geri bildirimi yapılıyor. İşte erişim sorununda son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

16 Ağustos Cumartesi birçok Instagram kullanıcısı, platforma erişim sorunu yaşadığını ve Instagram hikaye yüklemede sorun yaşadıklarını bildirdi.

Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı sorunlar bildiriliyor. Yaşanan problemler Instagram'da teknik bir arıza olup olmadığını gündeme getirdi. 

Kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusunu yoğun bir şekilde araştırırken 16-17 Ağustos Downdedector 24 saatlik kullanıcı raporları platformda problemlerin olduğuna işaret ediyor. 

Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu - 1. Resim

INSTAGRAM HİKAYE YÜKLENMİYOR SORUNU

16 Ağustos Cumartesi 23.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunu olduğu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre, hikayelerin yüklenmediği öğrenildi. Bunun dışında uygulama ve internet sitesi kaynaklı erişim sorunu yaşanıyor. Ayrıca akış yenileme ve başkalarının hikayelerin yüklenmemesi sorunları da bildirildi.

Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ünlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybettiKırmızı kart mı değil mi? Mourinho soyunma odasına gitti, tartışmalı anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Behzat Ç Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman? - HaberlerBehzat Ç Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman?Çanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne? - HaberlerÇanakkale Gelibolu orman yangını son durum ne?Ölümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne? - HaberlerÖlümcül Çarpışma nerede çekildi, konusu ne?Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri! - HaberlerMallorca Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri!Göztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı - HaberlerGöztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandıUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı! - HaberlerUFC 319 ne zaman, nereden izlenir? Khamzat Chimaev maçına geri sayım başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...