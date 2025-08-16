Instagram çöktü mü son dakika? 16-17 Ağustos Instagram erişim sorunu

Instagram çöktü mü son dakika? araştırılıyor. 16-17 Ağustos Instagram hikaye yüklenmiyor geri bildirimi yapılıyor. İşte erişim sorununda son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

16 Ağustos Cumartesi birçok Instagram kullanıcısı, platforma erişim sorunu yaşadığını ve Instagram hikaye yüklemede sorun yaşadıklarını bildirdi.

Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı sorunlar bildiriliyor. Yaşanan problemler Instagram'da teknik bir arıza olup olmadığını gündeme getirdi.

Kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusunu yoğun bir şekilde araştırırken 16-17 Ağustos Downdedector 24 saatlik kullanıcı raporları platformda problemlerin olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM HİKAYE YÜKLENMİYOR SORUNU

16 Ağustos Cumartesi 23.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunu olduğu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre, hikayelerin yüklenmediği öğrenildi. Bunun dışında uygulama ve internet sitesi kaynaklı erişim sorunu yaşanıyor. Ayrıca akış yenileme ve başkalarının hikayelerin yüklenmemesi sorunları da bildirildi.