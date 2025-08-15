İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası

İşbankası mobil uygulamada havale ve EFT gibi para transferlerinde sorun yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşarak destek talebinde bulundu. Peki, İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor?

İŞ BANKASI UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ağustos’ta Türkiye İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması İşCep’te erişim sıkıntısı yaşandı. Gün içinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını veya işlemlerini tamamlayamadığını sosyal medya üzerinden bildirdi. Para transferi ve hesap görüntüleme gibi işlemlerde aksaklıklar görüldü.

İŞCEP NEDEN AÇILMIYOR?

Kesinti izleme verilerine göre günün erken saatlerinde düşük seviyede olan erişim sorunları öğleden sonra hızla artış gösterdi. 15.30’dan sonra rapor edilen kesintilerde belirgin bir yükseliş yaşandı. Banka tarafından sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İŞBANKASI MOBİL UYGULAMA HATASI

Bazı kullanıcılar havale ve EFT gibi para transferlerinde sorun yaşadıklarını belirtti. Resmi açıklama beklenirken, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen müşterilerin alternatif olarak şubeler, ATM’ler veya telefon bankacılığı kanallarını kullanması öneriliyor.