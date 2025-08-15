Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası

İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası’nın mobil bankacılık platformu İşCep’te 15 Ağustos’ta erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Gün içinde pek çok kullanıcı, uygulamaya giriş yapmakta zorluk çektiğini ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

İşbankası mobil uygulamada havale ve EFT gibi para transferlerinde sorun yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşarak destek talebinde bulundu. Peki, İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 

İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası - 1. Resim

İŞ BANKASI UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ağustos’ta Türkiye İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması İşCep’te erişim sıkıntısı yaşandı. Gün içinde birçok kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını veya işlemlerini tamamlayamadığını sosyal medya üzerinden bildirdi. Para transferi ve hesap görüntüleme gibi işlemlerde aksaklıklar görüldü.

İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası - 2. Resim

İŞCEP NEDEN AÇILMIYOR?

Kesinti izleme verilerine göre günün erken saatlerinde düşük seviyede olan erişim sorunları öğleden sonra hızla artış gösterdi. 15.30’dan sonra rapor edilen kesintilerde belirgin bir yükseliş yaşandı. Banka tarafından sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası - 3. Resim

İŞBANKASI MOBİL UYGULAMA HATASI

Bazı kullanıcılar havale ve EFT gibi para transferlerinde sorun yaşadıklarını belirtti. Resmi açıklama beklenirken, bankacılık işlemlerini gerçekleştiremeyen müşterilerin alternatif olarak şubeler, ATM’ler veya telefon bankacılığı kanallarını kullanması öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Benfica'dan kafa karıştıran açıklama! Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum: İşte yeni teklif...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır? - HaberleriPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır?İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek? - Haberlerİstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecekGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!Kırtasiye yardımı başvuru ekranı 2025: Kırtasiye yardımı ne kadar, ödeme tarihi ne zaman? - HaberlerKırtasiye yardımı başvuru ekranı 2025: Kırtasiye yardımı ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?Orman yangınları son durum: Bursa, Bartın ve Kocaeli Karamürsel orman yangını söndü mü, neden çıktı? - HaberlerOrman yangınları son durum: Bursa, Bartın ve Kocaeli Karamürsel orman yangını söndü mü, neden çıktı?
Sonraki Haber Yükleniyor...