Instagram çöktü mü son dakika? 14 Ağustos Instagram erişim sorunu!

Instagram çöktü mü son dakika? araştırılıyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe Instagram erişim sorunu gündeme geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

14 Ağustos 2025 Perşembe birçok Instagram kullanıcısı, platforma erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı sorunlar bildiriliyor. Yaşanan problemler Instagram'da teknik bir arıza olup olmadığını gündeme getirdi.

Kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusunu yoğun bir şekilde araştırırken 14 Ağustos Downdedector 24 saatlik kullanıcı raporları platformda problemlerin olduğuna işaret ediyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU 14 AĞUSTOS 2025

14 Ağustos 2025 Perşembe akşam 20.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunu olduğu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre, sunucu bağlantısı, uygulama ve ileti gönderme alanlarında erişim sorunu yaşanıyor. Ayrıca akış yenileme ve hikayelerin yüklenmemesi sorunları da bildirildi.