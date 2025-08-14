Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram erişim sorunu 14 Ağustos'ta gündeme geliyor. Türkiye ve dünyada genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram çöktü mü, neden girilemiyor soruları hız kazanırken birçok hata raporu kaydedildi. İşte, 14 Ağustos Instagram erişim sorunu...

Instagram çöktü mü son dakika? araştırılıyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe Instagram erişim sorunu gündeme geldi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

14 Ağustos 2025 Perşembe birçok Instagram kullanıcısı, platforma erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Uygulamaya giriş yapma, oturum açma sorunu ve sunucu bağlantılı sorunlar bildiriliyor. Yaşanan problemler Instagram'da teknik bir arıza olup olmadığını gündeme getirdi. 

Kullanıcılar Instagram çöktü mü sorusunu yoğun bir şekilde araştırırken 14 Ağustos Downdedector 24 saatlik kullanıcı raporları platformda problemlerin olduğuna işaret ediyor. 

Instagram çöktü mü son dakika? 14 Ağustos Instagram erişim sorunu! - 1. Resim

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU 14 AĞUSTOS 2025

14 Ağustos 2025 Perşembe akşam 20.00 itibarıyla Instagram'da erişim sorunu olduğu rapor edildi. Kullanıcı bildirimlerine göre, sunucu bağlantısı, uygulama ve ileti gönderme alanlarında erişim sorunu yaşanıyor. Ayrıca akış yenileme ve hikayelerin yüklenmemesi sorunları da bildirildi.

Instagram çöktü mü son dakika? 14 Ağustos Instagram erişim sorunu! - 2. Resim

