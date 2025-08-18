Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Noter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum

Noter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum

Güncelleme:
Noter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Noterlerdeki işlemlerde öğle saatlerinde yavaşlama olunca kuyruklar uzadı. Vatandaşlar ise "Noter sistemi çöktü mü?" diye araştırmaya başladı. Peki noter de sistem arızası mı var? Birçok işlemde aksama oldu, son durum merak ediliyor.

“Noter sistemi çöktü mü?” sorusu günün en çok merak edilen konularından biri oldu. İnsanlar işlemlerini hızlı bir şekilde halledebilmek için sorunun ne olduğunu ve sistem arızasının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki noter sistemi neden çalışmıyor? işte detaylar...  Noter sisteminde yaşanan sıkıntı yüzünden vatandaşlar mağdur oldu. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sisteminin yine çöktüğü iddia edildi. İşlemler yapılamadığı için bekleyen sayısı arttı. 

Noter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum - 1. Resim

NOTER SİSTEM ARIZASI SÜRÜYOR MU?

Sosyal medyada şikayetlerini dile getirenler, noterliklerde kullanılan dijital altyapılarda geçici bir sorun yaşandığını aktardı. Noterliklerde birçok işlemler neredeyse durma noktasına geldi. Sorun şu sıralar da devam ediyor. 

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN DÜZELİR?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arızanın ne kadar süreceği de bilinmiyor. Resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekir. 

 

