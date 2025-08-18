Noter sistemi çöktü mü? İşlemler duyurdu, kuyruk uzadı! İşte son durum

“Noter sistemi çöktü mü?” sorusu günün en çok merak edilen konularından biri oldu. İnsanlar işlemlerini hızlı bir şekilde halledebilmek için sorunun ne olduğunu ve sistem arızasının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki noter sistemi neden çalışmıyor? işte detaylar... Noter sisteminde yaşanan sıkıntı yüzünden vatandaşlar mağdur oldu. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sisteminin yine çöktüğü iddia edildi. İşlemler yapılamadığı için bekleyen sayısı arttı.

NOTER SİSTEM ARIZASI SÜRÜYOR MU?

Sosyal medyada şikayetlerini dile getirenler, noterliklerde kullanılan dijital altyapılarda geçici bir sorun yaşandığını aktardı. Noterliklerde birçok işlemler neredeyse durma noktasına geldi. Sorun şu sıralar da devam ediyor.

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN DÜZELİR?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arızanın ne kadar süreceği de bilinmiyor. Resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekir.