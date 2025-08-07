Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü Gaziemir başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan kesinti takvimine, planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çeşitli mahallelerde enerji kesintileri gerçekleşecek. Peki, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir Gaziemir Fatih Mahallesi'nde 9 Ağustos Cumartesi günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektriklerin öğle saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.

İzmir'in Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde 9 Ağustos Cumartesi gecesi 01:00 ile 05:00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintilerin sabah saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

8 Ağustos Cuma günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek.

İzmir elektrik kesintisi saatleri ilçe ve mahalleleri değişmektedir. Yetkililer vatandaşları, tedbirli olması konusunda uyarıyor.