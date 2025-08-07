Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir&#039;de elektrik elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir, Gaziemir, Elektrik Kesintisi, Bakım, Arıza, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gediz Elektrik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 8-9 Ağustos tarihlerinde başta Gaziemir olmak üzere İzmir'in birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Peki, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir'de 8 Ağustos 2025 Cuma günü Gaziemir başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Gediz Elektrik tarafından paylaşılan kesinti takvimine, planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çeşitli mahallelerde enerji kesintileri gerçekleşecek. Peki,  İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İzmir Gaziemir Fatih Mahallesi'nde 9 Ağustos Cumartesi günü saat 09:00 ile 12:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektriklerin öğle saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor. 

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resimİzmir'in Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde 9 Ağustos Cumartesi gecesi 01:00 ile 05:00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintilerin sabah saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

8 Ağustos Cuma günü İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. 

İzmir elektrik kesintisi saatleri ilçe ve mahalleleri değişmektedir. Yetkililer vatandaşları, tedbirli olması konusunda uyarıyor.

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 13. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 14. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 15. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 16. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 17. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 18. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 19. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 20. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 21. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 22. Resim

Gaziemir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik paylaştı, İzmir'de elektrik elektrikler ne zaman gelecek? - 23. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi! Tam 3,7 milyon yavru bırakıldıBallon d'Or ödülü için adaylar belli oldu! Aynı takımdan 9 oyuncu 'Altın Top' listesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Modern Kadın 10. bölüm ne zaman? 1. sezon 10. bölümün ne zaman yayınlanacak araştırılıyor - HaberlerModern Kadın 10. bölüm ne zaman? 1. sezon 10. bölümün ne zaman yayınlanacak araştırılıyorBUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerBUSKİ duyurdu! Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek?MHP 9 ışık doktrini nedir, maddeleri neler? İşte hakkında bilinenler - HaberlerMHP 9 ışık doktrini nedir, maddeleri neler? İşte hakkında bilinenlerS Sport Digiturk’te var mı, kaçıncı kanalda, ücretli mi? S Sport frekans bilgileri - HaberlerS Sport Digiturk’te var mı, kaçıncı kanalda, ücretli mi? S Sport frekans bilgileriPazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak? - HaberlerPazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak?2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı - Haberler2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...