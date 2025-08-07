Kandıra elektrik kesintisi sorgulama listesi: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), Kocaeli'de bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğini duyurdu.

Buna göre, yapılacak çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2025 Perşembe günü Kandıra başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, ilçe ilçe elektrik kesintileri başlama ve bitiş saatleri...

KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRER?

7 Ağustos 2025 Perşembe günü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Akdurak, Çakırcıali, Dalca, Döngelli, Eğercii, Kırkarmut, Sarıahmetler, Sarıcaali, Sarnıçlar, Sepetçi, Sinanlıbilalli, Toplu ve çevresindeki diğer mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kandıra elektrik kesintisi hakkında detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için SEDAŞ'ın internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Plan, bakım, arıza ya da bazı sebeplerden gerçekleşen elektrik kesintisileri düzenli olarak güncellenmektedir.

KOCAELİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

7 Ağustos'ta Gölcük, Karamürsel, Kartepe, Başıiskele, Kandıra ve İzmit ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekeleşecektir. Kesintiler sabah saatleride başlayacak ve belli süre devam edecektir.

Kocaeli elektrik kesintisi saatleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için TIKLAYIN

Kocaeli'de gerçekleşecek elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için ilçe ya da mahalle adıyla sorgulama işlemi yapılabilir. Kocaeli Kandıra'daki elektrik durumunu SEDAŞ'ın internet adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Elektriklerin ne zaman geleceğine dair en güvenilir kaynak SEDAŞ'tır. Bu nedenle şirketin güncel duyurularının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ