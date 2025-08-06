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Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya&#039;da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
Antalya, Elektrik Kesintisi, 7 Ağustos, Perşembe, Bakım, Onarım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Antalya'nın 12 ilçesinde 7 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.( AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamayla beraber, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölge genelinde belirli saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte detaylar...

7 Ağustos 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Antalya'nın 12 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Antalya elektrik kesintisi listesi bu nedenle merak konusu oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi internet adresi üzerinden yaptığı paylaşımla kesinti saatleri de belli oldu. Peki,  Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte detaylar...

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

7 Ağustos 2025 Perşembe günü Antalya'nın Alanya, Elmalı, Finike, Demre, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde elektrikler kesilecek. 

Antalya elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler, AEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. Bölgede yaşayan vatandaşların planlı kesintilere karşı önlem alması tavsiye ediliyor.

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Antalya elektrik kesintisi gün içinde tamamlanacaktır. Ancak çalışmaların durumuna göre bazı bölgelerde kesintilerin uzayabileceği tahmin ediliyor.

Antalya'da güncel elektrik kesinti saatlerine EADAŞ'ın resmi kesinti takvimine erişim sağlayarak ulaşabilirsiniz.

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 4. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 5. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 6. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 7. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 8. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 9. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 10. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 11. Resim

Antalya elektrik kesintisi! AEDAŞ duyurdu, Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 12. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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