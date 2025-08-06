Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? Çubuk, Elmadağ, Etimesgut...

Başkent EDAŞ tarafından Ankara elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Buna göre 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü enerji kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

Başkent EDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle şehrin birçok ilçesinde belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Etimesgut, Çubuk, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Şebekeye iyileştirme sebebiyle gerçekleşecek elektrik kesintileri genellikle 09:00 saatlerinde başlayıp 17:00 saatleri arasında bitecektir.

Başkent EDAŞ, planlı kesintilerin altyapı güvenliğinini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Vatandaşların kesinti öncesinde gerekli önlemleri alması gerektiğini konusunda tavsiye verdi. Kesinti saatleri ve süreleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere Başkent EDAŞ’ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Ankara elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgileri Başkent EDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Başkent EDAŞ'ın sayfasına ulaşmak için tıklayın.