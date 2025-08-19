Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Şen'den sevindiren haber! 6 gündür hastanede tedavi görüyordu

Ali Şen'den sevindiren haber! 6 gündür hastanede tedavi görüyordu

Ali Şen&#039;den sevindiren haber! 6 gündür hastanede tedavi görüyordu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şen, Bodrum'da evinde rahatsızlanmıştı.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Ali Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

