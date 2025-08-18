Kimseyi tanımadığı öne sürülmüştü! Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 86 yaşındaki Ali Şen'in geçen Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Ali Şen'in oğlu Metin Şen bir açıklama yaptı. Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" dedi.