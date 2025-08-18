Kimseyi tanımadığı öne sürülmüştü! Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilmişti. Şen'in oğlu Metin Şen babasının tedbiren yoğun bakıma alındığını duyurup "Sağlık durumu iyi, bugün taburcu olacak" dedi.
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan 86 yaşındaki Ali Şen'in geçen Çarşamba günü enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayetiyle Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
BUGÜN TABURCU OLACAK
Ali Şen'in oğlu Metin Şen bir açıklama yaptı. Şen, yaptığı açıklamada babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını aktararak, "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok" dedi.
