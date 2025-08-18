Ali Şen'in sağlık durumu nasıl? Oğlu dua istedi, yoğun bakımda

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile hastaneye sevk edildi. Ali Şen'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken son durumu merak konusu oldu. Peki Ali Şen'in sağlık durumu nasıl? Yakınları aktardı, kimseyi tanımıyor ve konuşamıyor... Oğlu ise sevenlerinden dua istedi.

Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane başkan Ali Şen hastaneye kaldırıldı. Ali Şen'in son sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Ali Şen'in son sağlık durumu ne? İşte detaylar... 

ALİ ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? 

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum’da bir özel hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Ali Şen'in  yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yakın çevresi Ali Şen'in konuşamadığını hatta kimseyi tanımadığını söyledi. 

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı, Bodrum sevdalısı Ali Şen başkanımızın yoğun bakımda tedavi altına alındığını, üzüntüyle öğrendim. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ve Fenerbahçe Camiasına; Ailesine, sevenlerine, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..” dedi.

OĞLU DUA İSTEDİ

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR, NERELİ?

Ali Şen, 12 Nisan 1939’da Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra iş dünyasına atıldı, farklı sektörlerde yatırımlar yaptı. Şen, özellikle spor camiasındaki çalışmalarıyla adını duyurdu. 

FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve takımını iki kez şampiyonluğa taşıyan efsane başkan birçok kupalar kazandırdı. 

Taraftarla kurduğu yakın bağ ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ali Şen, Fenerbahçe tarihine damga vuran isimlerden biri oldu. 

