Her şey 24 saatte oldu! Süper Lig'de ilk ayrılık: Burak Yılmaz imzayı attı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2'de sıfırla başlayan; henüz gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 6 gol gören Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği kararı alındı. İsmet Taşdemir ile 18 Ağustos'ta yollar ayrılırken, bir gün sonra göreve Burak Yılmaz getirildi.

BURAK YILMAZ İÇİN İMZA TÖRENİ

Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayında görevinden ayrılan 40 yaşındaki antrenör, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.