Her şey 24 saatte oldu! Süper Lig'de ilk ayrılık: Burak Yılmaz imzayı attı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gaziantep Futbol Kulübü, İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine bir gün sonra Burak Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0, 2'inci hafta mücadelesinde ise Konyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2'de sıfırla başlayan; henüz gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 6 gol gören Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliği kararı alındı. İsmet Taşdemir ile 18 Ağustos'ta yollar ayrılırken, bir gün sonra göreve Burak Yılmaz getirildi.
BURAK YILMAZ İÇİN İMZA TÖRENİ
Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran ve geçtiğimiz haziran ayında görevinden ayrılan 40 yaşındaki antrenör, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş