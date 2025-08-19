Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de mutlu son! "Bağımsızlık manifestosu" diyerek açıkladı

Fenerbahçe'de mutlu son! "Bağımsızlık manifestosu" diyerek açıkladı

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Emlak Konut GYO ile yapılan anlaşma sonrası Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını açıkladı.Açıklamada, "Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur." denildi.

Fenerbahçe, bir süredir Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Fenerbahçe, konu hakkında açıklama yayımladı.

Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,

Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,

Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

