UEFA açıkladı: Arda Kardeşler'e görev
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak Neman Grodno - Rayo Vallecanokarşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
Konferans Ligi Olay-Off Turu ilk maçında, Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.
Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.
