UEFA açıkladı: Arda Kardeşler'e görev

UEFA'nın açıklamasına göre; Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak Neman Grodno - Rayo Vallecanokarşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Konferans Ligi Olay-Off Turu ilk maçında, Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.