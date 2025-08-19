Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği’nden çıkış sürecini tamamladığını açıkladı. Kulüp, mali bağımsızlık kazanarak gelecekteki finansal kararlarını kendi stratejisi doğrultusunda alma imkanına kavuştuğunu duyurdu. Peki, Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden neden çıktı?

BANKALAR BİRLİĞİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye Bankalar Birliği’nin Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yer alıyordu. Trabzonspor 2024’te, Galatasaray ise Temmuz 2025’te tüm borçlarını ödeyerek anlaşmadan çıktı.

Şu anda Bankalar Birliği’nde yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe de Bankalar Birliği'nden çıkma kararını bugün duyurdu.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN NEDEN ÇIKTI?

Fenerbahçe, mali bağımsızlık kazanmak ve gelecekteki finansal kararlarını kendi stratejisiyle yönetebilmek için Bankalar Birliği’nden çıktı.

Kulüp, borç yükünden kurtulmanın yanı sıra Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkullerini kapsayan yeni bir gelir paylaşımı modelini hayata geçirdi.