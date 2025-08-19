Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var? Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden çıktığını açıkladı
Fenerbahçe Spor Kulübü uzun süredir üzerinde çalıştığı Bankalar Birliği’nden çıkış sürecini tamamladığını açıkladı. Kulüp mali bağımsızlığını ilan ederek geleceğe kendi stratejisi ve planları doğrultusunda yön verme imkanı elde ettiğini duyurdu. Bankalar Birliği'nde hangi takımlar var, Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden neden çıktı gibi sorular ise gündemde.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDE HANGİ TAKIMLAR VAR?
Türkiye Bankalar Birliği’nin Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yer alıyordu. Trabzonspor 2024’te, Galatasaray ise Temmuz 2025’te tüm borçlarını ödeyerek anlaşmadan çıktı.
Şu anda Bankalar Birliği’nde yalnızca Beşiktaş ve Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe de Bankalar Birliği'nden çıkma kararını bugün duyurdu.
FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN NEDEN ÇIKTI?
Fenerbahçe, mali bağımsızlık kazanmak ve gelecekteki finansal kararlarını kendi stratejisiyle yönetebilmek için Bankalar Birliği’nden çıktı.
Kulüp, borç yükünden kurtulmanın yanı sıra Ataşehir ve Kayışdağı’ndaki gayrimenkullerini kapsayan yeni bir gelir paylaşımı modelini hayata geçirdi.
Büyük Fenerbahçe Camiası,
Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor. Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.
Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur. Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,
Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır. Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde!
Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!