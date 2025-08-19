Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran’dan ‘Trump Koridoru’na karşı yeni hamle: Ermenistan’la ikinci köprü anlaşması

İran’dan ‘Trump Koridoru’na karşı yeni hamle: Ermenistan’la ikinci köprü anlaşması
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadık, Ermenistan ile ikinci Norduz Köprüsü’nün inşası konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadık, İran ve Ermenistan’ın ikinci Norduz Köprüsü’nün inşası konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Bakan Sadık, "Karayolu sektöründe iki ülke ikinci Norduz Köprüsü'nün inşası, mevcut köprünün iyileştirilmesi, terminallerin düzenlenmesi ve kamyonlar için geçiş ücretlerinin ayarlanması konusunda ön anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı.

BASRA KÖRFEZİ HATTI

Söz konusu hat İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa arasındaki transit geçişlerde etkili bir rol oynayacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle Basra Körfezi’nden Avrupa’ya uzanan yeni bir lojistik güzergah oluşturulmuş olacak.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI

İranlı Bakan ayrıca, Ermenistan ile teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını açıkladı.

SINIR GEÇİŞLERİ GÜNDEMDE

İranlı yetkili,  iki ülke arasındaki sınır terminallerinin düzenlenmesi ve İranlı kamyoncuların geçiş ücretleriyle ilgili sorunların da görüşmelerde ele alındığını belirterek, "Kapsamlı bir transit işbirliği paketi önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak ve açıklanacak" dedi.

'TRUMP KORİDORU' KAFKASYA'YI KARIŞTIRDI

İran’ın hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde imzalanan Ermenistan–Azerbaycan barış anlaşmasının ardından geldi. Anlaşmanın en kritik maddesi olan Zengezur Koridoru, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında yeni bir kara bağlantısı kurulmasını öngörüyor. Ancak İran, bu güzergahın “ülkeyi Kafkasya’dan koparabileceği” endişesini defalarca dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan ziyaretinde "Amerikan şirketlerinin bölgede varlık göstermesi kaygı verici" dedi. İran’ın özellikle ABD’nin askeri ve ekonomik nüfuz kurma girişiminden rahatsız olduğu vurgulandı.

WASHİNGTON'UN HAK İDDİASI

Trump yönetimi, Zengezur hattını “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Koridoru” adıyla tanıtmıştı.

 Trump, güzergahın tüm geliştirme haklarının Washington’a ait olduğunu belirterek ABD’nin enerji, ticaret, teknoloji ve yapay zeka alanlarında Ermenistan ve Azerbaycan’la anlaşmalar imzalayacağını açıkladı.

'PARALI ASKERLER İÇİN MEZAR OLACAK'

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti ise  Tump’ı hedef alarak, "Kafkasya’yı 99 yıllığına kiralayabileceğini sanıyor. Bu topraklar Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak" dedi.

ERİVAN'DAN GÜVENCE

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de  Ermenistan yönetiminden güvence aldıklarını açıkladı: 

"Ana kaygımız, bu koridorun bölgede jeopolitik değişikliklere yol açmasıdır. Erivan, Amerikan askerlerinin veya güvenlik şirketlerinin konuşlanmayacağı garantisini verdi."

