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Mourinho şans verdi! Fenerbahçeli futbolcu bu sezon ilk kez sahaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mourinho şans verdi! Fenerbahçeli futbolcu bu sezon ilk kez sahaya çıktı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak, bu sezon ilk kez Eyüpspor maçında forma giydi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler, maçtan 32'nci dakikada Youssef En-Nesyri'nin ve 84'üncü dakikada Edin Dzeko'nun bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı.

İLK KEZ SAHADA

Geçen sene nisan ayında yaşadığı 'çapraz bağ yırtılması' nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Burak Kapacak'ın tedavisi nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmamıştı. Ligin ikinci yarısında lisansı çıkartılan Kapacak, son haftalarda kadroya dahil olurken ilk kez sahaya çıktı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Eyüpspor karşısında 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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