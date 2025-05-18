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Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı sözler!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose Mourinho&#039;dan Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı sözler!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Jose Mourinho, stat atmosferi ve yönetim seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı sözler! - 1. Resim

Mourinho, stattaki atmosferin önceki maçlara kıyasla farklı olduğunu belirterek, "İlk geldiğimde burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı sözler! - 2. Resim

Basın mensuplarının "Fenerbahçe'de yönetim seçim kararı aldı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Mourinho, "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." cevabını verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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