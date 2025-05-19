Fenerbahçeli futbolcudan çıldırtan paylaşım! "Böyle topçular oldukça başarı gelmez"

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutladığı, Fenerbahçe'de ise kaosun hakim olduğu günlerde sarı lacivertli futbolcu Sofyan Amrabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 81'e yükseltti. Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen sarı lacivertlilerde Sofyan Amrabat, kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Kadroda yer almayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı günlerde yapılan bu paylaşım dikkat çekti.

MANZARAYI PAYLAŞTI, TEPKİ TOPLADI

Faslı futbolcu önce Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu, ardından bu kez dışarıdan çekilen manzarayı ve spor yaptığı anları paylaştı.

Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından büyük tepki aldı.

"BÖYLE TOPÇULAR OLDUKÇA..."

Sosyal medyada Amrabat'a tepki gösteren taraftarlardan bazılarının sözleri ise şöyle:

"Böyle topçular oldukça başarı gelmez."

"Adamlardaki rahatlığa bak... İşte Ali Koç bu hale getirdi bu kulübü."

"Şimdi sakatım der 2 hafta daha oynamaz."

"Lyonlu futbolcular aklıma geldi.. Sahanın ortasında taraftara yalvarıp, özür diliyordu.."

"Ne diyebilirim ki Fenerbahçe’yi biz taraftardan başka düşünen yok."

İşte Amrabat'ın tepki çeken o paylaşımları: