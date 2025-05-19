Başka bahara! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12 yıla devretti

Son üç haftaya 8 puan geride giren Kanarya, En-Nesyri ve Dzeko’nun golleriyle galip geldi. Umut’un golü Eyüp’e yetmedi ama Kanarya bir sezonu daha boş geçti…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Resmen bitti... Başkan Ali Koç, yedi senelik başkanlığında dördüncü Galatasaray şampiyonluğuna şahitlik ederken, Fenerbahçe geceyi vasat oyunlu Eyüpspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sefer yatağın “üçlü” tarafından kalkan Jose Mourinho’nun sahaya sürdüğü on bir, tribünlerin gazını almak istercesine maça hızlı bir giriş yapsa da çabuk hız kesti. İlk yarının skorunu belirleyen golü kaydeden En-Nesyri’nin tribünlere yaptığı hareket, sevincinin önüne geçti: 1-0.

ÖYLESİNE GALİBİYET

Berke net kurtarışlarla takımını oyunda tutmaya çalışsa da, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. 50’de Mert Müldür’ün Umut Bozok’a faulünde penaltıyı es geçen, ardından Fred’in Umut Bozok’a yaptığı sert hareketi sarıyla geçiştiren hakem Ozan Ergün oyunun gidişatına net etki etti. Dzeko ikinci golü bulurken son dakikada Umut Meraş, tabelayı 2-1’e getirdi. Fenerbahçe, “prestij kaybetme” endişesi bile olmayan oyunuyla 3 puanı aldı.