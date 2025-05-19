Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başka bahara! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12 yıla devretti

Başka bahara! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12 yıla devretti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başka bahara! Fenerbahçe&#039;nin şampiyonluk hasreti 12 yıla devretti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son üç haftaya 8 puan geride giren Kanarya, En-Nesyri ve Dzeko’nun golleriyle galip geldi. Umut’un golü Eyüp’e yetmedi ama Kanarya bir sezonu daha boş geçti…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Resmen bitti... Başkan Ali Koç, yedi senelik başkanlığında dördüncü Galatasaray şampiyonluğuna şahitlik ederken, Fenerbahçe geceyi vasat oyunlu Eyüpspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sefer yatağın “üçlü” tarafından kalkan Jose Mourinho’nun sahaya sürdüğü on bir, tribünlerin gazını almak istercesine maça hızlı bir giriş yapsa da çabuk hız kesti. İlk yarının skorunu belirleyen golü kaydeden En-Nesyri’nin tribünlere yaptığı hareket, sevincinin önüne geçti: 1-0.

Başka bahara! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 12 yıla devretti - 1. Resim

ÖYLESİNE GALİBİYET

Berke net kurtarışlarla takımını oyunda tutmaya çalışsa da, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. 50’de Mert Müldür’ün Umut Bozok’a faulünde penaltıyı es geçen, ardından Fred’in Umut Bozok’a yaptığı sert hareketi sarıyla geçiştiren hakem Ozan Ergün oyunun gidişatına net etki etti. Dzeko ikinci golü bulurken son dakikada Umut Meraş, tabelayı 2-1’e getirdi. Fenerbahçe, “prestij kaybetme” endişesi bile olmayan oyunuyla 3 puanı aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a Buruk damgası! Okan hoca, her sene yenilik getirdiNijerya'da tekne faciası: 37 kişi hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a Buruk damgası! Okan hoca, her sene yenilik getirdi - SporOkan hoca, G.Saray'a her sene yenilik getirdi!Beş yıldızlı şampiyon! 2024-25 Süper Lig sezonunda şampiyon Galatasaray - SporGalatasaray, 25’inci şampiyonluğunu kutluyorFatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı: "Camiamıza hayırlı olsun" - SporFatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı: "Camiamıza hayırlı olsun"Beşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert tepki: "Hangi Açıları İzlediniz?" - SporBeşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert tepki!Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası Jose Mourinho'ya 'Deli' göndermesi! - SporGalatasaray'dan Mourinho'ya 'Deli' göndermesi!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri belli oldu! Devler liginde kasa dolacak - SporG.Saray'ın kasası dolacak! Beklenti 5 milyar TL
Sonraki Haber Yükleniyor...