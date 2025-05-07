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Zenit, Fenerbahçeli Amrabat'ın peşinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zenit, Fenerbahçeli Amrabat&#039;ın peşinde!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'a, Rus ekibi Zenit talip oldu.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması hızla devam ederken, bazı oyuncularla yolların ayrılacağı kesinleşmeye başladı. Bu isimlerden biri de Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat.

Zenit, Fenerbahçeli Amrabat'ın peşinde! - 1. Resim

Fiorentina'dan 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit, Faslı futbolcu için devreye girdi.

Zenit, Fenerbahçeli Amrabat'ın peşinde! - 2. Resim

Teknik direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda fazla şans vermediği Amrabat'ı kadrosuna katmak isteyen Zenit, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan Sofyan Amrabat, 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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