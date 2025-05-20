Sergen Yalçın'dan bomba Ronaldo sözleri! "Bedava verseler almam"

Adı Beşiktaş ile anılan Cristiano Ronaldo, Türkiye'de futbol gündemine oturdu. Sergen Yalçın'ın Portekizli yıldız hakkında yaptığı yorum ise futbolseverleri adeta ikiye ayırdı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve sözleşmesi kısa bir süre sonra sona erecek olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsiz. Kendi takımıyla sözleşme uzatmayan ve başka bir takımla anlaşma sağlamayan Portekizli isim için birçok iddia ortaya atılırken, İngiliz medyası yeni rotanın Beşiktaş olabileceğini iddia etti.

SERGEN YALÇIN'DAN RONALDO SÖZLERİ

Bu iddia Türk spor kamuoyunda ses getirirken, eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sergen Yalçın da konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BEDAVA VERSELER ALMAM"

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Yalçın, 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu için "Ronaldo'yu bedava verseler almam" dedi.

Yalçın, modern futbolun geldiği noktada sadece isimlerin değil takım oyunu ve taktiğin ön planda olması gerektiğini savundu. Ronaldo'nun oyun tarzının kendi sistemine uymadığını belirten Yalçın, "Bu iş artık sadece yıldızlarla yürümüyor" ifadelerini kullandı.