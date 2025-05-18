Ronaldo, Beşiktaş forması giyebilir! İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen iddia

Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu olurken, dünyaca ünlü futbolcunun transfer seçenekleri arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edildi.

SPOR SERVİSİ - 2022-2023 sezonunun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi sona eriyor. Kulübüyle henüz yeni imza için resmi olarak masaya oturmayan Portekizli yıldızın diğer alternatifleri değerlendirdiği iddia edilirken, diğer yandan da o alternatifler bir bir masaya yatırılıyor.

"MOTİVASYON HİSSETMEDİĞİM GÜN..."

Geçen sene açıklama yapan Ronaldo, henüz emekliliğe hazır olmadığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sadece eğlenmek istiyorum. Emeklilik için plan yapmak... Bir ya da iki yıl içinde olması gerekiyorsa... Bilmiyorum. Yakında 40 yaşına giriyorum... Gerçekten keyif almak istiyorum, motive olduğum sürece devam ederim. Motivasyon hissetmediğim gün emekli olacağım."

RONALDO'NUN ROTASI NERESİ OLACAK?

Peki Ronaldo'nun sözleşmesi sona erdikten sonrası rotası neresi olacak? Mirror'da yer alan haberde, Avrupa dahil birçok bölgeden seçenekleri bir bir sıralandı. İşte tam 5 kulübün yer aldığı o liste...

İLK SIRADA SPORTİNG LİZBON VAR

Bu seçenekler arasında ilk sırada Portekiz ekibi Sporting Lizbon yer aldı. Ronaldo, Al Nassr'a imza attıktan sonra Avrupa'da kulüp futboluna geri dönmeyeceğini belirtmiş ve "Avrupa'daki görevimi iyi yaptım ve her şeyi başardım. Şimdi Asya'da yeni bir meydan okuma zamanı" demişti. Ancak Sporting'e dönüş teklifinin bunu değiştirebileceği belirtildi.

DİĞER SEÇENEK EL-AHLİ

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki en olası rotasının ise Al Ahli olacağı iddia edildi. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği takım bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elite'i kazandı. Önümüzdeki sezon da iddialı bir kadro kurmaları bekleniyor.

Kalan üç ihtimalden birinin Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles FC olduğu, diğerinin ise Premier Lig takımı Chelsea olduğu belirtilirken, son sırada ise sürpriz bir şekilde Beşiktaş yer aldı.

"SOLSKJAER, RONALDO'YU CEZBEDEBİLİR"

Haberde, Beşiktaş ile ilgili şu ifadeler yer aldı: