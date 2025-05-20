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Haberler > Spor > Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti 

Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray&#039;ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti 
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de en yüksek galibiyet yüzdesi (%82,5) yakalayan Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 108 maçın 89’unu kazandı Fatih Terim’in izinde tarih yazdı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Süper Lig’de 25. şampiyonlukla 5. yıldıza ilk ulaşan takım olan Galatasaray, çifte kupayla kapattığı sezonun coşkusunu yaşıyor.

MUHTEŞEM HAT-TRİCK

Fenerbahçe’yi bir kere daha saf dışı bırakan Cimbom, yine kupaya uzanmayı bildi. Bu büyük başarıda aslan payı ise teknik direktör Okan Buruk’a ait. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli hocasıyla üst üste üçüncü şampiyonluğuna uzanırken, Okan Buruk rekor üstüne rekor kırdı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (% 82.5) yakalayan teknik direktör olan Okan Buruk, Galatasaray’ın başında ligde çıktığı 108 maçın 89’unu kazandı, 2,6 puan ortalaması tutturdu. 

Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti  - 1. Resim

TERİM'İN İZİNDE YÜRÜYOR

Okan Buruk, futbolculuk döneminde 16 kupa kaldırdığı sarı kırmızılı takımda hoca olarak 3. şampiyonluğunu yaşadı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa ile birlikte Galatasaray’daki kupa koleksiyonunu 21’e çıkardı. Buruk, ayrıca biri Başakşehir’de olmak üzere Süper Lig’de son altı sezonun dördünde şampiyonluk apoletini taktı. Daha önce Galatasaray’da Brian Birch, Beşiktaş’ta ise Gordon Milne üst üste üç şampiyonluk yaşarken Fatih Terim, dört defa üst üste şampiyon olup zirveye çıkmıştı. Okan Buruk, bu sezonki başarısıyla birlikte adını efsanelerin arasına da yazdırdı.

Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti  - 2. Resim

25. ŞAMPİYONLUK DAVETİYESİ
TARİH: 25.05.2025 YER: YENİKAPI

İlk olarak geçtiğimiz hafta gazetemizin duyurduğu Galatasaray’ın özel olarak belirlediği şampiyonluk kutlaması için sarı kırmızılılar harekete geçti. Galatasaray, 25.05.2025 kutlaması için resmî adımlarını attı! Şampiyonluğun garantilenmesiyle birlikte sarı kırmızılı yönetim hem TFF hem de İstanbul Valiliğine resmî başvurusunu yaptı. TFF, bunun üzerine Göztepe maçını cumartesi gününe aldı. Sarı kırmızılılar 25 Mayıs’ta Yenikapı’da on binlerce taraftarının katılımıyla şampiyonluğu doyasıya kutlayacak. 

Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti  - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CİMBOM'A DEV RAKİPLER

Torbadan iki takım

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasından başlayacak. Bu sezon başlayan formata göre sarı kırmızılılar bulunduğu torbadan iki takımla lig aşamasında karşılaşacak. Okan Buruk’un ekibi, diğer üç torbadan da ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. 

Kimler kimler yok ki?

Galatasaray’ın muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü de netlik kazandı. İşte o takımlar: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, İnter, Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco, Athletic Bilbao, Arsenal.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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