Muslera Galatasaray'a ne zaman geldi? Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın sevilen ismi Fernando Muslera bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. 2011 yılından beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen tecrübeli kaleci hakındaki iddiaların ardından takımdaki akıbeti belli oldu.

Galatasaray’da yıllardır kalede oynayan Fernando Muslera son maçtaki attığı golle beraber sezonu kapattı. Sarı-kırmızılı takımda önemli bir iz bırakan Muslera'nın uzun süredir hakkında çıkan iddialara net bir açıklama yapıldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci unvanına sahiptir.

MUSLERA GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu unvanını aldı. Fernando Muslera, 2011 yılında Lazio’dan Galatasaray'a transfer oldu. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Süper Lig'de ön plana çıkan takımın bir parçası oldu.

FERNANDO MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Galatasaraylı efsane file bekçisi sarı kırmızılı formasıyla toplam 550 maça çıkmıştır. Galatasaray kariyerinde 592 gol yiyip 194 kez kalesine gole kapatmayı başarmıştır.

Ayrıca Fernando Muslera Galatasaray kariyeri boyunca penaltıdan iki kez gol atmıştır. İlk golünü 2011-2012 sezonunda ikinci golünü ise 2024-2025 sezonunda kaydetmiştir.

30 Haziran 2025 tarihinde sözleşmesi bitecek olan kaleci Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında net bir bilgi bulunmasa da bütün otoriteler takımdan ayrılacağı yönündedir.