İstinat duvarı binaya yaslandı, 20 daire boşaltıldı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde şiddetli yağışların ardından istinat duvarının binalara doğru kayması üzerine yıkılma riski taşıyan 20 daire tahliye edildi. Kireç Mahallesi'ndeki afet evlerinde büyük tehlike atlatan mahalle sakinleri, durumun daha önce defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen önlem alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezindeki Kireç Mahallesi'nde afet evlerinin hemen arkasında yer alan istinat duvarının gevşeyerek binaya yaslanması korku ve paniğe neden oldu.

20 DAİRE BOŞALTILDI

İstinat duvarının binanın üzerine yaslanması ve yıkılması tehlikesi nedeniyle bölgedeki 20 daire boşaltıldı. Afet evleri sakinlerinden Remzi Cömert, söz konusu istinat duvarının uzun süredir tehlike arz ettiğini belirterek yıkılma riski bulunması nedeniyle defalarca ilgili yerlere başvurularda bulunduklarını hatırlattı.

"İLLA BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR"

Cömert, "Fazla yağmur yağdığı zaman 'acaba duvar yıkılacak mı?' diye korku yaşıyorduk. Bu durum yaşanmadan önlem alınamaz mıydı? Defalarca bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Önlem almak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Başta Şalpazarı Belediyesi olmak üzere her yere başvurduk. Ama bir türlü sorun çözülemedi." dedi.

AFET İÇİN YAPILAN EVLER AFETE UĞRADI

Afet evlerinde 10 yıldır oturan Barış Mercan ise 2023 yılında duvarda oynama olması üzerine her yere dilekçe verdiklerini ve duvarın yıkılma tehlikesinin bulunduğunu anlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"AFAD'dan geldiler duvarın yıkılmayacağını, hiçbir şey olmayacağını söylediler. Burada 100 tane öğrenci var. Öğrenci yurdu bulunuyor burada. O öğrencilere bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi geldiler, bize 'Evleri boşaltın' diyorlar. Zamanında afet için yapılan evler şimdi afete uğradı."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şalpazarı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞalpazarı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala