Ankara’daki kar sürprizi sonrası Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık ne zaman yükselecek?

BATIDA ÜÇ GÜN SAĞANAK VAR

Önümüzdeki üç gün boyunca ülkenin batı kesimlerinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin “Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hafta sonu ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş alanda yağışları görmek mümkün olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyordu. Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz” diye belirtti.