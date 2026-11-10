Ankara’daki kar sürprizi sonrası Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklık ne zaman yükselecek?
Meteoroloji’den gelen son uyarılara göre Batı’da sağanak yağış etkisi 3 gün daha devam edecek. Sıcaklık, önümüzdeki günlerde normal seviyeye yükselecek. İstanbul’da ise 3 gün boyunca sağanak beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı yaptığı 8 ilde kar yağışı etkisini gösterirken, Ankara'daki sürpriz yağış sonrası ise kent beyaza büründü. Kentte sıcaklığın cuma günü yükseleceğini bildirildi.
Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı kentlerde kar yağışı sürerken, hava sıcaklığı düştü, sokaklar, ormanlar beyaza büründü. Kar yağışı sonrasında gözler Meteoroloji’den gelecek yeni hava durumu değerlendirmelerine çevrildi.
"SICAKLIK YÜKSELECEK"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalar yapan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükselecek" dedi.
BATIDA ÜÇ GÜN SAĞANAK VAR
Önümüzdeki üç gün boyunca ülkenin batı kesimlerinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin “Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hafta sonu ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş alanda yağışları görmek mümkün olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyordu. Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz” diye belirtti.
HANGİ İLLER LİSTEDE?
Tekin sağanak beklenen illeri şöyle sıraladı:
Çarşamba gününe bakıldığında Kıyı Ege, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışları göreceğiz. Perşembe gününe bakıldığında yine Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışları göreceğiz.
ANKARA’DA SICAKLIK CUMA YÜKSELECEK
Tekin Ankara için “Çarşamba günü hava sıcaklığı 10, perşembe 16, cuma günü 18 derece yükselecek”, İstanbul için ise “Önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Parçalı çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 19 ila 21 derece arasında seyredecek” uyarısını yaptı.
Öte yandan Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısının ardından Ankara, Kars, Düzce, Bolu, Rize, Artvin, Ağrı, Ardahan, Erzincan’da kar yağışı etkisini gösterdi.
ANKARA
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent merkezinde hafif şekilde görülen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak bazı cadde, sokak ve parkların beyaza bürünmesine neden oldu. Ana arterlerdeki trafik akışının normal seyrinde devam ettiği kentte, ulaşımda önemli bir aksaklık yaşanmadı.
KARS
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yerini soğuk havaya bıraktı. Araçların camları buz tuttu ve bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
DÜZCE
Düzce'nin yüksek kesimleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.Düzce'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkisini gösteren yağışın ardından kente 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 metre rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz görüntüler oluşturan Topuk Yaylası dronla görüntülendi. Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
BOLU
Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
RİZE
Rize ve Artvin'de etkili olan kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor. Rize'de dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla merkezde 1, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli ve İkizdere ilçelerinde ise 3'er köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji’den gelen son uyarılara göre Batı’da sağanak yağış etkisi 3 gün daha devam edecek. Sıcaklık, önümüzdeki günlerde normal seviyeye yükselecek. İstanbul’da ise 3 gün boyunca sağanak beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı yaptığı 7 ilde kar yağışı etkisini gösterirken, Ankara'daki sürpriz yağış sonrası ise kent beyaza büründü. Kentte sıcaklığın cuma günü yükseleceğin bildirildi.
Meteoroloji’den gelen son uyarılara göre Batı’da sağanak yağış etkisi 3 gün daha devam edecek. Sıcaklık, önümüzdeki günlerde normal seviyeye yükselecek. İstanbul’da ise 3 gün boyunca sağanak beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı yaptığı 7 ilde kar yağışı etkisini gösterirken, Ankara'daki sürpriz yağış sonrası ise kent beyaza büründü. Kentte sıcaklığın cuma günü yükseleceğin bildirildi.
ERZİNCAN
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı. Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.