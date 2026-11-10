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Az kalsın soframıza gelecekti! 1 tondan fazla bal ve 90 kilo kırmızı et imha edildi

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Az kalsın soframıza gelecekti! 1 tondan fazla bal ve 90 kilo kırmızı et imha edildi
Başlık ResmiAz kalsın soframıza gelecekti! 1 tondan fazla bal ve 90 kilo kırmızı et imha edildi

Yalova'da gıda denetimlerinde kontrol görevlileri, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlenen 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram balı imha etti​​​​​​​.

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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

1 TONDAN FAZLA BAL VE KIRMIZI ETLER İMHA EDİLDİ

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi.

Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Yalova
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