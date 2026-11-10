Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven, BIG5 Türkiye yarışmasına katılmasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Müzik alanında eğitimini sürdüren ve yeni yarışmacılar arasında yer alan Güven'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Baran Güven kimdir, kaç yaşında?

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BIG5 Türkiye yarışmasına katılan yeni isimler arasında Baran Güven de yer aldı. Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in kardeşi olmasıyla dikkat çeken yarışmacı, katılımının ardından gündeme geldi. Baran Güven'in hayatı, yaşı ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı.

BARAN GÜVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medya içerik üreticisi ve müzisyen Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven, BIG5 Türkiye yarışmasına katılan isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılmasıyla gündeme gelen Baran Güven, 19 yaşında. Yaklaşık 3 ila 4 yıldır müzikle ilgilenen Güven, konservatuvarda ses eğitimi bölümünde öğrenim görüyor.

Berkcan Güven'in kardeşi Baran Güven kimdir, kaç yaşında?

Çocukluk yıllarından itibaren müzik gruplarına ilgi duyduğunu belirten Baran Güven, bu ilgisinin zamanla müzik çalışmalarına yönelmesinde etkili olduğunu anlattı. Konservatuvar eğitimine devam eden Güven, ses eğitimi alanındaki çalışmalarının yanı sıra BIG5 yarışmasında da yer aldı.

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