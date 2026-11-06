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Kültür - Sanat

Netflix'ten yeni hamle! Türk dizi ve filmlerine 10 milyar TL’lik yatırım

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Netflix'ten yeni hamle! Türk dizi ve filmlerine 10 milyar TL’lik yatırım
Başlık ResmiNetflix'ten yeni hamle! Türk dizi ve filmlerine 10 milyar TL’lik yatırım

ABD merkezli dijital içerik platformu Netflix, Türkiye’deki 10. yılını kutlarken yerli film ve dizilere 2026-2028 döneminde toplam 10 milyar lira yatırım yapacağını duyurdu.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Yatırım çerçevesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinde yeni dizi ve filmler çekilecek, sektör çalışanları için yeni iş imkânları oluşturulacak. Şirket, yeni kabiliyetlere ve hikâyelere ulaşmak için “Sıradaki Hikâye: Netflix Proje Sunum Günü”nü de ilan etmişti. Bu çerçevede 30 Kasım’da düzenlenecek faaliyette, daha önce bir Netflix Türkiye yapımında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almamış katılımcılar, projelerini şirketin içerik ekiplerine sunacak.

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Şirket, Türkiye’deki sektörün geleceğine katkı sağlamak amacıyla senaryo yazımından görsel efektlere, yönetmenlik eğitimlerinden uyarlama atölyelerine uzanan çeşitli alanlarda 40’tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenledi. İki yıldır süren “Türkiye Yetenek Haritası” programı ise pek çok şehirdeki gençleri sektörel eğitim fırsatlarıyla buluşturdu. Program, yeni döneminde Anadolu’da üç şehre daha ulaşacak. Netflix İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Avalos geride bıraktıkları 10 yılda 30’u aşkın şehirde çekim yaptıklarını, 90’dan fazla yerli yapımı izleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

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